Mobilya Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Mobilya Satış Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Mobilya Satış Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Mobilya Satış Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Mobilya Satış Elemanı Tanımı;
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Mobilya Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Satış Elemanı Maaşları
Mobilya Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mobilya Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5223.43
Meslek Adı :
Mobilya Satış Elemanı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Satışlar İle İlgili Elemanları
Meslek Grubu :
Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Mobilya mağazalarında mobilya ürünlerini müşterilere tanıtan ve satışını yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Mobilya Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Reyondaki eksik ürünleri tamamlamak , b) Reyonun temizliğini yapmak ve reyonu teşhire hazır hale getirmek,
c) Müşterilere istedikleri ürünler hakkında bilgi vermek, alternatif ürünleri göstermek,
d) Fiyat, taksit seçenekleri vade farkı gibi ödeme seçenekleri hakkında müşteriyi bilgilendirmek,
e) Satılan ürünleri sevkıyat için hazırlamak veya hazırlatmak, sevkıyat formlarını düzenlemek,
f) Sevkıyat ve ürünlerle ilgili müşteri şikayetlerini dinlemek, alternatif çözüm önerileri getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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