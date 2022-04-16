Mobilya Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mobilya Satış Elemanı görev tanımı nedir, Mobilya Satış Elemanı ne iş yapar, Mobilya Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Satış Elemanı Tanımı;

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Mobilya Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Satış Elemanı Maaşları

Mobilya Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mobilya Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.43

Meslek Adı :

Mobilya Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya mağazalarında mobilya ürünlerini müşterilere tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reyondaki eksik ürünleri tamamlamak , b) Reyonun temizliğini yapmak ve reyonu teşhire hazır hale getirmek,

c) Müşterilere istedikleri ürünler hakkında bilgi vermek, alternatif ürünleri göstermek,

d) Fiyat, taksit seçenekleri vade farkı gibi ödeme seçenekleri hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

e) Satılan ürünleri sevkıyat için hazırlamak veya hazırlatmak, sevkıyat formlarını düzenlemek,

f) Sevkıyat ve ürünlerle ilgili müşteri şikayetlerini dinlemek, alternatif çözüm önerileri getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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