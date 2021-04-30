Mobilya Süsleme Sanatları Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3435.19

Meslek Adı : Mobilya Süsleme Sanatları Teknisyeni

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Diğer Sanat Ve Kültür İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Her türlü ahşap ve ahşaptan yapılmış yapay malzeme üzerinde tasarımı yapılan model veya şekli, özel kesici aletlerle oyma, kakma ve tornalama tekniklerine uygulayarak işleyen ve şekil veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Süsleme Sanatları Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteriden siparişi almak,

b) Tasarımı yapılan işler için araç-gereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın almak,

c) Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okumak, yorumlamak ve ağaç üzerine çizim yapmak,

d) Malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak, kesmek,

e) Ahşap tornalama yapmak

f) Ahşap, kaplama ve sedef kakma yapmak,

g) Mobilyada kündekari çalışması yapmak,

h) Ahşap süslemede boyama yapmak,

i) İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren atölyeye göndermek,

j) Özel sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim etmek ve gerekiyorsa monte etmek,

k) Kullanılan makine araç ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlamak, gerekirse basit arızaları onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Süsleme Sanatları Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü mesleği için “8143.20” kod olarak kullanılır iken Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) mesleği için “2166.16” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Süsleme Sanatları Teknisyeni Meslek Kodu “3435.19” olarak belirlenmiştir.

