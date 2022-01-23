Mobilya Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mobilya Tasarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mobilya Tasarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mobilya Tasarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mobilya Tasarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mobilya Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Tasarımcısı Maaşları

Mobilya Tasarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 13000_TL'dir. En düşük Mobilya Tasarımcısı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Tasarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2163.29

Meslek Adı :

Mobilya Tasarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya Tasarımcısı,El çizimleri ya da dijital çizim programlarını kullanarak iç mekan tefrişi yapabilen, mobilya tasarlayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya Tasarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tasarım çizgisine ve ölçülere dayanarak el çizimleri ya da bilgisayar çizim programları kullanarak hedefe uygun tasarımlar oluşturmak,

b) Mobilya tasarımının modelini veya birebir işlevsel halini oluşturarak hedef grubun değerlendirmesine sunmak ve grup üzerinde test etmek,

c) Test sonucunda alınan geri beslemeler ile mobilya tasarımını iyileştirmek,

d) Üretim aşamasında mobilyanın detaylarını kontrol ederek olası yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,

e) Günlük, haftalık, aylık olmak üzere üretim raporu hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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