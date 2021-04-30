Mobilya Test Makinesi Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7522.32

Meslek Adı : Mobilya Test Makinesi Operatörü

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : -Mobilya üretim işlemleri sırasında veya sonrasında test edilmesi gereken yatak ve mobilya ürünleri ile bunları oluşturan parçaları, dayanıklılık, esneme, deformasyon, eskime, yırtılma, kalite kontrol vb. gibi yönlerden test etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Mobilya Test Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mobilya test makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Test edilecek ürünü veya materyali test işlemlerine hazırlamak,

c) Makinenin test komutları veri girişini yapmak,

d) Ürün veya materyalin test öncesi durumunu tespit ederek kaydetmek,

e) Ürün veya materyali test işlemlerine tabi tutmak,

f) Gerektiğinde makineye nezaret etmek, aksaklıkları gidermek,

g) Test sonrası materyalin durumunu tespit etmek ve raporlamak,

h) Mal alımlarında test sonucuna göre alım onayı vermek,

i) Test sonrası ürün veya materyali ilgili bölüme geri göndermek,

j) Mobilya test makinesinin küçük bakım-onarım ve yağlamasını yapmak,

k) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Test Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı mesleği için “7421.29” kod olarak kullanılır iken Vargel Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği mesleği için “7223.88” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Test Makinesi Operatörü Meslek Kodu “7522.32” olarak belirlenmiştir.

