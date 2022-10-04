Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi görev tanımı nedir, Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi ne iş yapar, Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi Tanımı;

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Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi Maaşları

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.15

Meslek Adı :

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya Üstyüzey İşlemcisi, ahşap mobilya grupları, doğrama ve dekorasyonun boya ve vernik gibi üstyüzey işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya Üstyüzey İşlemcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Eski mobilyaların yüzeyini temizlemek,

b) Cila yapılacak mobilyanın yüzeyini asitle silmek,

c) Asitlenen mobilyanın üzerindeki aksaklıkları gidermek,

d) Cila yapılacak mobilyaya zemin boyasını uygulamak,

e) Lake yapılacak mobilyaya macun çekmek,

f) Macunu zımparalamak,

g) Kullanılacak malzeme miktarını belirlemek,

h) Renkleri karıştırarak istenilen rengi elde etmek,

i) Malzemeyi ölçmek,

j) Malzemenin akışkanlığını ayarlamak,

k) Hava regülatörü ve boya tabancalarını işe göre ayarlamak,

l) Dolgu ve astar malzemesini uygulamak,

m) Mobilyayı zımparalamak,

n) Hazırlanan boyayı mobilyaya uygulamak,

o) Mobilyanın renk uygunluğunu kontrol etmek,

p) Müşterinin isteğine göre mobilyayı süslemek,

q) Parlatılacak yüzeye pasta ve cila yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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