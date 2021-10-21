Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi ne iş yapar, Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Tanımı;

Üretimi yapılmış sabit veya hareketli, montajlanmış veya demonte mobilya elemanlarını proje ve montaj talimatına göre montajlayarak mobilyaları oluşturan, lambri, tavan-duvar kaplaması gibi dekorasyon elemanlarını ve kapı, pencere gibi yapı elemanlarını projesine göre yerine sabitleyen kişidir.

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Maaşları

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

c) Kalite yönetim sistemine uygun çalışmak

d) Kullanılacak makine ve aletleri hazırlamak

e) İş bitiminde bakım ve temizlik Yapmak

f) Tutkallı panel mobilya montajı yapmak

g) Demonte panel mobilya montajı yapmak

h) Panel mobilya gövdesini yerine sabitlemek

i) Duvar kaplaması ve bitişik tavan kaplaması montajı yapmak

j) Asma tavan kaplaması montajı yapmak

k) Kapı montajı yapmak

l) Pencere montajı yapmak

m) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

n) Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

o) Sektördeki gelişmeleri takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 7522.29 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşlarına ek sizlerde Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?