Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası görev tanımı nedir, Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası ne iş yapar, Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Tanımı;

Üretimi yapılmış sabit veya hareketli, montajlanmış veya demonte mobilya elemanlarının montaj sürecinin aksaksız yürütülmesi için koordinasyonu sağlayan, şablon ve montaj kalıplarını hazırlayan, mobilya elemanlarını proje ve montaj talimatına göre montajlayarak mobilyaları oluşturan, lambri, tavan-duvar kaplaması gibi dekorasyon elemanlarını ve kapı, pencere gibi yapı elemanlarını projesine göre yerine sabitleyen kişidir.

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Maaşları

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası maaşı ortalama aylık 4.500- TL’dir. En düşük Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Ne İş Yapar?

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

c) Kalite yönetim sistemine uygun çalışmak

d) Şablon/kalıpları

e) Projelendirmek

f) Kalıp yapmak

g) Şablon hazırlamak

h) Kullanılacak makine ve aletleri hazırlamak

i) İş bitiminde bakım ve temizlik Yapmak

j) Tutkallı panel mobilya montajı yapmak

k) Demonte panel mobilya montajı yapmak

l) Panel mobilya gövdesini yerine sabitlemek

m) Duvar kaplaması ve bitişik tavan kaplaması montajı yapmak

n) Asma tavan kaplaması montajı yapmak

o) Kapı montajı yapmak

p) Pencere montajı yapmak

q) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

r) Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

s) Sektördeki gelişmeleri takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası mesleğinin meslek kodu 7522.28 olarak belirlenmiştir



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