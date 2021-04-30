Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7522.28

Meslek Adı : Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Üretimi yapılmış sabit veya hareketli, montajlanmış veya demonte mobilya elemanlarının montaj sürecinin aksaksız yürütülmesi için koordinasyonu sağlayan, şablon ve montaj kalıplarını hazırlayan, mobilya elemanlarını proje ve montaj talimatına göre montajlayarak mobilyaları oluşturan, lambri, tavan-duvar kaplaması gibi dekorasyon elemanlarını ve kapı, pencere gibi yapı elemanlarını projesine göre yerine sabitleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

c) Kalite yönetim sistemine uygun çalışmak

d) Şablon/kalıpları

e) Projelendirmek

f) Kalıp yapmak

g) Şablon hazırlamak

h) Kullanılacak makine ve aletleri hazırlamak

i) İş bitiminde bakım ve temizlik Yapmak

j) Tutkallı panel mobilya montajı yapmak

k) Demonte panel mobilya montajı yapmak

l) Panel mobilya gövdesini yerine sabitlemek

m) Duvar kaplaması ve bitişik tavan kaplaması montajı yapmak

n) Asma tavan kaplaması montajı yapmak

o) Kapı montajı yapmak

p) Pencere montajı yapmak

q) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

r) Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

s) Sektördeki gelişmeleri takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı mesleği için “2432.03” kod olarak kullanılır iken Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü mesleği için “7534.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası Meslek Kodu “7522.28” olarak belirlenmiştir.

