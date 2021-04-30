Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2320.56

Meslek Adı : Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : -Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere mobilya ve dekorasyonculukla ilgili ders veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere Mobilya ve dekorasyon konusunda ders vermek,

c) Teknik resim, meslek resmi, endüstri işletmesi, makine bilgisi ve gereçleri, atölye teknolojisi, zorunlu seçmeli meslek ve atölye dersleri, konularında açıklamalarda bulunmak,

d) Öğrencilere uygulama çalışmaları yaptırarak yetişmelerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) mesleği için “8171.03” kod olarak kullanılır iken Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu mesleği için “3113.30” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu “2320.56” olarak belirlenmiştir.

