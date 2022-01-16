Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri Maaşları

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6000_TL'dir. En düşük Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3432.05

Meslek Adı :

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya, yonga ve lif levha doğrama, kaplama ve kereste üretiminde endüstri üretimcisinin hazırladığı üretim planını uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından hazırlanan tasarım veya üretim projesini incelemek,

b) Üretimde çalışacak elemanların niteliklerini, sayılarını belirlemek,

c) Çalışmaların yapılan planlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

d) Yapılacak olan eşyanın projesini çizmek veya proje hazır ise inceleyerek gerekli değişiklikleri yapmak, e) Üretim için gerekli malzeme listesini çıkarmak, maliyet hesaplarını hazırlamak ve gerekli malzemeleri sipariş vermek,

f) Gerekli malzemeleri temin etmek ve malzemelerin kullanılmasını ve kullanıma hazır halde olmasını sağlamak,

g) Eşyanın modeline göre yapılacak parçaları belirlemek ve önceden hazır hale getirtmek,

h) Parçaların şeklini ağaç malzeme üzerine işaret ettirmek,

i) Ahşap malzemeyi keserek, yontarak, oyarak parçaları yaptırmak,

j) Parçaları, projeye uygun şekilde birleştirerek, pürüzlerini düzelttirmek ve cilalatmak, varsa aksesuarlarının takılmasını sağlamak,

k) Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmeleri izleyerek teknolojik gelişmelerden haberdar olmaya özen göstermek,

l) Kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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