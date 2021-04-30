Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3432.05

Meslek Adı : Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : -Mobilya, yonga ve lif levha doğrama, kaplama ve kereste üretiminde endüstri üretimcisinin hazırladığı üretim planını uygulama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından hazırlanan tasarım veya üretim projesini incelemek,

b) Üretimde çalışacak elemanların niteliklerini, sayılarını belirlemek,

c) Çalışmaların yapılan planlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

d) Yapılacak olan eşyanın projesini çizmek veya proje hazır ise inceleyerek gerekli değişiklikleri yapmak,

e) Üretim için gerekli malzeme listesini çıkarmak, maliyet hesaplarını hazırlamak ve gerekli malzemeleri sipariş vermek,

f) Gerekli malzemeleri temin etmek ve malzemelerin kullanılmasını ve kullanıma hazır halde olmasını sağlamak,

g) Eşyanın modeline göre yapılacak parçaları belirlemek ve önceden hazır hale getirtmek,

h) Parçaların şeklini ağaç malzeme üzerine işaret ettirmek,

i) Ahşap malzemeyi keserek, yontarak, oyarak parçaları yaptırmak,

j) Parçaları, projeye uygun şekilde birleştirerek, pürüzlerini düzelttirmek ve cilalatmak, varsa aksesuarlarının takılmasını sağlamak,

k) Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmeleri izleyerek teknolojik gelişmelerden haberdar olmaya özen göstermek,

l) Kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü mesleği için “7311.03” kod olarak kullanılır iken Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist) mesleği için “2261.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri Meslek Kodu “3432.05” olarak belirlenmiştir.

