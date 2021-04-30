Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3432.08

Meslek Adı : Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : -Ağaç ürünlerini kullanarak çeşitli masa, sehpa, koltuk, sandalye, dolap vb ile bina içi dekorasyonunda yer alan sabit ve hareketli mobilyaların yapımında çalışan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak iş için gerekli malzeme listesini çıkarmak, maliyetini hesaplamak ve sipariş etmek,

b) Yapılacak olan eşyanın projesini çizmek veya proje hazır ise incelemek,

c) Üretimde çalışacak elemanların nitelik ve sayılarını belirlemek,

d) Eşyanın modeline göre yapılacak parçaları belirlemek,

e) Gelen malzemelerin kullanılması ve denetlenmesi için istif edilmesini sağlamak,

f) Ahşap malzemeyi keserek, yontarak, oyarak parçaları yapmak veya yaptırmak,

g) Parçaların projeye uygun şekilde birleştirilmesini, pürüzlerinin düzeltilmesini, cilalanması ve aksesuarlarının takılmasını yapmak veya yaptırmak,

h) Kullanılan alet ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.39” kod olarak kullanılır iken Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri) mesleği için “8211.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni Meslek Kodu “3432.08” olarak belirlenmiştir.

