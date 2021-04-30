Mobilyacı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5221.06

Meslek Adı : Mobilyacı

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu : Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu : Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Kendine ait mobilya ürünleri satışı yapılan işyerinde, satışı yapılacak ürünlerin temin edilmesini ve satışına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi işlerini yapma/yaptırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilyacı (Satış), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Çalıştırdığı personeli sevk ve idare etmek,

c) İşyerinin ihtiyacı olan malzemeler ile satışı yapılan mobilya ürünlerini temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

d) Satışı yapılacak mobilya ürünlerinin satış fiyatlarını belirlemek,

e) Satışa sunulacak ürünlerin, vitrin, reyon, vb. düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak,

f) Müşteri istek ve şikâyetlerini değerlendirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak,

g) Satışı yapılan ürünlerin stok kontrollerini yapmak, biten ve azalan ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

h) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak veya tutulmasını sağlamak

i) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

j) İşyerinin temizlik ve düzenini sağlamak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilyacı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni mesleği için “3432.07” kod olarak kullanılır iken Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri mesleği için “3435.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilyacı Meslek Kodu “5221.06” olarak belirlenmiştir.

