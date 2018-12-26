Mobilyacılar KDV indiriminin sürmesini istiyor

BURSA (AA) - İnegöl Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacılar Derneği Başkanı Erdin Topal, mobilya ürünlerine uygulanan KDV indiriminin 2019'da da devam etmesini istediklerini bildirdi.

Topal ve yönetim kurulu üyeleri, gazetecilerle tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Program öncesinde açıklamalarda bulunan Topal, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz şu an mobilyadaki KDV indirimi ay sonu itibariyle sonlanmış olacak. Bizim de temennimiz 2019'da da bu KDV indirimini, yine 2019 ilk çeyreği gerekirse ikinci çeyreğine veya mümkün olabiliyorsa 2019'da devamını sağlamak. Bu sektörde hareketliliği canlılığı üst seviyede tutacaktır. Yani müşteri geldiğinde o yüzde 10'luk indirim haricinde KDV'deki yüzde 8'lik indirimi de kullandığımızda, ürünlerimiz cazip hale geliyor. Dolayısıyla bu müşterinin alım gücünü daha yükseğe çekiyor, hareket kazandırıyor."

Topal, dernek olarak çeşitli projeleri bulunduklarını da dile getirerek, şunları söyledi:

"İlerleyen süreçte umuyorum ki daha güzel projelere imza atarak, İnegöl mobilyasının bizimle birlikte diğer STK'larla birlikte daha güzel bir yere gelecek. Güzel şeylerin oluşması için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Ertuğrulgazi Caddesi ile alakalı ve özellikle dış cepheler ile alakalı görsel anlamda bir uyum sağlamak adına bir projemiz vardı. O projenin devamlılığı sürüyor. Ancak siz de hak verirsiniz ki bu hemen yapılabilecek bir şey değil. Çünkü her ne kadar bir dernekte olsak oradaki işletmelerin çubuğu bireysel."



Kaynak: AA