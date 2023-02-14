Moctar El Hacen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moctar El Hacen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moctar El Hacen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moctar El Hacen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moctar El Hacen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moctar El Hacen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moctar El Hacen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moctar El Hacen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moctar El Hacen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moctar El Hacen 31 Aralık 1997 tarihinde Arafat şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Moritanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Moctar Sidi El Hacen El Ide şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moctar El Hacen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Moctar El Hacen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Moctar El Hacen'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moctar El Hacenboyu ve yaşı kaç

Moctar El Hacen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moctar El Hacen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Moctar El Hacen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moctar El Hacen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında ASAC Concorde

1 Temmuz 2014 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Levante

24 Temmuz 2018 yılında R. Valladolid B

30 Ocak 2020 yılında Real Valladolid

31 Ocak 2020 yılında CD Lugo

21 Temmuz 2020 yılında Real Valladolid

2 Ekim 2020 yılında CD Lugo

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

30 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2022 yılında FC Nouadhibou

26 Ağu 2022 yılında CD Lugo

Moctar El Hacen kimdir

Moctar El Hacen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moctar El Hacen şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Moctar El Hacen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moritanya takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 9 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moctar El Hacen nereli

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