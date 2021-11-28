  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Virgil Abloh hayatını kaybetti

Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Virgil Abloh hayatını kaybetti

ABD'li modacı ve DJ Virgil Abloh yıllardır savaştığı kansere yenik düştü. Abloh'un ölüm haberi moda dünyasını yasa boğdu

Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Virgil Abloh hayatını kaybetti 118

Kendine has tarzıyla bilinenünlü modacı ve ve DJ Virgil Abloh hayata gözlerini yumdu.