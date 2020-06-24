Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin formülü geri dönüşümü arttırmaktan geçiyor

İsveç, moda endüstrisinde sürdürülebilirliği sağlamak için konfeksiyon ürünlerinde kimyasal kullanımına 2021 yılından itibaren vergi getirmeye hazırlanırken, geri dönüşümü teşvik ediyor. Türkiye'deki konfeksiyon ihracatçıları da dünyanın sürdürülebilirlik lideri İsveç modelini radarına aldı.

Korona virüsü sonrasında ihracatı eriyen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, eski parlak günlerine dönmek için pandemi sonrasında sürdürülebilirlik eksenli bir yol haritasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Konfeksiyon ihracatçıları da dünyanın sürdürülebilirlik lideri İsveç modelini radarına aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Business Sweden iş birliğinde düzenlenen online toplantıda konuşan İsveç Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Cecillia Tall, konfeksiyon ürünleri kimyasal içeriyorsa 2021 yılından itibaren vergiye tabi olacağı uyarısında bulundu.

Gelecek yıl uygulanmaya başlanacak olan kimyasal vergisindeki amacın çevreyi korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak olduğunun altını çizen Tall, "İsveç şirketleri için üretim yapıyorsanız, onlar sizin kullanmamanız gereken içeriklerin listesini verecekler. Tekstil sanayi çok fazla miktarda karbondioksite neden oluyor. Sektör olarak kötü bir ismimiz var. Yeni sisteme hazırlanın, adapte olmakta zorlanmayın. 2025 yılına kadar tekstil atıkları ile ilgili Avrupa Birliği'nin yeni bir mevzuatı olacak" şeklinde konuştu.

Sertbaş: "Tedarik zincirimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor"

"Konfeksiyon sektörü olarak pandemi sonrasında sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmek için tedarik zincirimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor" diyen Sertbaş, "Bu noktada modada sürdürülebilir üretim tekrar gündeme geliyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün bilinen algısı petrolden sonra dünyamızı en çok kirleten sanayii olduğu yönünde. Bu olumsuz algıyı değiştirmek için 2020 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan etmiştik. Sürdürülebilirlikle ilgili URGE projesi, Global Compact Üyeliği, Moda Devrimi Sergisi gibi birçok organizasyon ve proje düzenledik, hatta bu sene 15.'sini planladığımız; ancak pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığımız EİB Moda Tasarım Yarışmamızın temasını da sürdürülebilirlik çerçevesinde oluşturduk. Bu webinarın sektörümüzün pandemi sonrasında sürdürülebilirlik arayışlarına ışık tutacağına inanıyorum. Sürdürülebilirlik denince akla ilk gelen ülkelerden olan İsveç'in bu konuyu ele alış biçimini ve moda markalarının konuya yaklaşımlarını görme olanağı bulacağız" şeklinde konuştu.

"2020 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ettik"

Covid-19 salgınının 2. Dünya Savaşından bu yana, dünya ekonomisini en çok sarsan gelişme olduğunu dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim sektörünün doğası gereği bu pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu, Covid-19'un, konfeksiyon sektöründeki tedarik zincirindeki tüm aksaklıkları ortaya çıkardığını ifade etti.

Sertbaş, "İşte bu noktada modada sürdürülebilir üretim tekrar gündeme geliyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünün petrolden sonra dünyamızı en çok kirleten sanayi olduğu yönündeki olumsuz algıyı değiştirmek için pandemi öncesinde çalışmalarımıza başladık ve 2020 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ettik. Bu dönemde sürdürülebilirlikle ilgili URGE projesi, Moda Devrimi Sergisi gibi birçok organizasyon ve proje yaptık. Birleşmiş Milletler destekli dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan Global Compact'a üye olan ilk İhracatçı Birliğiyiz. Bu sene 15.sini düzenlemeyi planladığımız; ancak pandeminin yayılmasının engellenmesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığımız EİB Moda Tasarım Yarışmamızın temasını da sürdürülebilirlik çerçevesinde oluşturduk" dedi.

İsveç'in bir moda markasının Avrupa Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Sevindik Özyiğit de, kaynakları optimum kullanıp atığı aza indirmeyi hedeflediklerini, bunun tekstil üretiminde tasarımla başlayan bir süreç olduğunu kaydetti.

İsveç Türkiye Ticaret ve Yatırım Ataşesi Edin Erkocevic ise İsveç olarak sürdürülebilir bir moda sanayi oluşturmak istediklerini, döngüsel üretime geçmeyi hedeflediklerini bunun için geri dönüşümün önemli olduğunun altını çizdi.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin öne çıkan kavramlar olduğunu vurgulayan Erkoçeviç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moda endüstrisinin geleceğini garanti altına almanın yolu sürdürülebilirlikten geçiyor. İsveç ve Türk giyim ve tekstili çok uzun süredir birlikte çalışıyor. İsveç'te iş insanları Türk tekstil sanayinin güçlü olduğunu biliyor. Çok büyük fırsatlar olduğunu biliyoruz. İş birliğini daha da artırmak istiyoruz. B2B toplantıları hazırlamak istiyoruz. Türk tekstil ve hazır giyim sanayi ne kadar sürdürülebilir olursa İsveç ve Türk şirketleri arasında o kadar iş birliği olacaktır."

Kaynak: İHA