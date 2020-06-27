Moda sahilinde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Hafta sonunun gelmesiyle dün akşam yüzlerce genç, Kadıköy Moda Sahiline akın etti. Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarını aldırış etmeyen gençler Kadıköy Moda Sahilinde eğlendi. Müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.Sahilde bulunan kişilerinin çoğunun maske takmadığı ve maskeleri çenelerine indirdiği gözlemlendi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sahillerde dolaşarak denetim gerçekleştirdi.Polis ekipleri ses ve görüntü kayıtı alarak maske takmayan 35 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza kesti.

Ceza kesilen gençlerin polise sunduğu ilginç bahaneler göze çarptı.Kimi sigara içtiği için maskesini indirdiğini, kimi gözlük camı buhar yaptığı için maskeyi çenesinde kullandığını söyledi.Polis ekipleri bu bahanelere aldırış etmedi.