Moda Tasarım Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2163.35

Meslek Adı : Moda Tasarım Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu : Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; kumaş analizi yapan, özgün kumaş tasarlayan, armürlü ve/veya jakarlı kumaş deseni hazırlayan, üretim numunesi oluşturan, çalışma ekibini yönlendiren ve yöneten ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Moda Tasarım Teknisyeni Görevleri

– Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde, uygulanabilir nitelikte giysi tasarımı yapar,

– Bu tasarıma uygun tekstil ürününü saptar veya tekstil ürününe göre model tasarımı yapar,

– Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade eder,

– Bilgisayar desteğinde veya elle çizdiği modelin kalıbını hazırlar,

– Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,

– İlk deneme üretimini gerçekleştirir,

– Tasarımlara uygun aksesuar seçimi yapar,

– Dericilik sektöründe, ayakkabı, çanta, kemer vb. modelleri tasarlar,

– Bu modellerin kalıbını hazırlayarak üretim aşamasına gelinmesini sağlar,

– Modelin kalıbını hazırlar ve gerektiğinde üretime geçilmesini sağlar,

– Farklı amaçlara yönelik koleksiyon hazırlar,

– Çağdaş moda ile kuramsal bilgilerini birleştirerek alanı ile ilgili görsel ve basılı kaynakları izler, çalışmalarına yansıtır.

Moda Tasarım Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni mesleği için “2321.23” kod olarak kullanılır iken Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi mesleği için “7532.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Moda Tasarım Teknikeri Meslek Kodu “2163.35” olarak belirlenmiştir.

