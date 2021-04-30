Moda Tasarım Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2163.06

Meslek Adı : Moda Tasarım Teknisyeni

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu : Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : -Giysilerin ve giysiyi tamamlayan takı, eldiven, eşarp, çanta, kemer gibi parçaların tasarımını yapma, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürüp ilk denemelik ürünü gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Moda Tasarım Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde, uygulanabilir nitelikte giysi tasarımı yapmak,

b) Tasarıma uygun tekstil ürününü saptamak veya tekstil ürününe göre model tasarımı yapmak,

c) Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade etmek,

d) Bilgisayar desteğinde veya elle çizdiği modelin kalıbını hazırlamak,

e) Kesim planı ve malzeme hesabı yapmak,

f) İlk deneme üretimini gerçekleştirmek,

g) Tasarımlara uygun aksesuar seçimi yapmak,

h) Dericilik sektöründe, ayakkabı, çanta, kemer vb. modelleri tasarlamak,

i) Bu modellerin kalıbını hazırlayarak üretim aşamasına gelinmesini sağlamak,

j) Modelin kalıbını hazırlamak ve gerektiğinde üretime geçilmesini sağlamak,

k) Farklı amaçlara yönelik kolleksiyon hazırlamak,

l) Çağdaş moda ile kuramsal bilgilerini birleştirerek alanı ile ilgili görsel ve basılı kaynakları izleyerek çalışmalarına yansıtmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Moda Tasarım Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü) mesleği için “7211.04” kod olarak kullanılır iken Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi mesleği için “4311.14” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Moda Tasarım Teknisyeni Meslek Kodu “2163.06” olarak belirlenmiştir.

