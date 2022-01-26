Moda Tasarımı Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Moda Tasarımı Öğretmeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Moda Tasarımı Öğretmeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Moda Tasarımı Öğretmeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Moda Tasarımı Öğretmeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Moda Tasarımı Öğretmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Moda Tasarımı Öğretmeni Maaşları

Moda Tasarımı Öğretmeni maaşı ortalama olarak aylık 9375_TL'dir. En düşük Moda Tasarımı Öğretmeni maaşı 7750_TL, En yüksek ise 11000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Moda Tasarımı Öğretmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2320.57

Meslek Adı :

Moda Tasarımı Öğretmeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı eğitim kurumu yada kuruluşunda öğrencilere yada yetişkinlere moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Moda Tasarım Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,

b) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,

c) Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek,

d) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,

e) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

f) Uygulamaya katılacak öğrenciler için işletmelerle iletişim kurmak, uygulamaya alınan öğrencilerin çalışmalarına rehberlik etmek,

g) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,

h) Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak,

i) Moda sektörünü izleyerek gelişmelerin öğretim programına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Moda Tasarımı Öğretmeni maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?