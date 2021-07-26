Moda ve Sosyete hesabı çalındı! Modacı eleştirmen Pelin Kaya'nın 1,4 Milyon takipçili Instagram hesabı ele geçirildi

Ünlü ve sosyete camiasının içerisinde yer alan ve her gerçekleştirilen eventlarda baş davetli olarak çağırılan modacı ve gazeteci Pelin Kaya’nın Instagram hesabı dün akşam saatlerinde çalındı. Hesabı ele geçiren kişi öncelikle bir domuz gönderisi paylaşarak Kaya'nın ağzından "aynı domuza benzemiyor muyum?" paylaşımında bulundu. Daha sonrasında Şeyma Subaşı, Demet Akalın ve Fahriye Evcen gibi ünlülerin fotoğraflarını paylaşan kişi, Pelin Kaya hakkında ağır sözler paylaştı.

"BU KADINA GÜVENMEYİN, KÖTÜ VE ART NİYETLİ BİR KADIN"

Pelin Kaya'nın kişisel blog hesabını ele geçiren şahıs, birçok ünlü ismin fotoğrafını paylaşıp “Çok talep olmasına rağmen Dm’leri ifşalamıyoruz. Ancak ünlü, sosyetik isimler, şarkıcılar, ünlü influecer’lar var, modacılar var. Onlar ile ilgili para karşılığında kötü haber planları yapıldığı ve uygulandığı da herkesin bildiği gibi aşikâr. Yayınlasak sokağa çıkamaz namı diğer domuzcuk. Amacımız bu kadına güvenmeyin, iş yapmayın. Kötü ve art niyetli bir kadın. Markaların event ve tanıtımlarını alabilmek için Pr şirketlerini kötülemelerden, en yakın iş arkadaşlarının arkasından iş çevirmelere kadar hepsi kanıtlı elimizde. Gerekli kişilere bunları ileteceğiz. Herkesin işini elinden almak için sabote etmeler tuzaklar kurmalar. Kurumsal firma yetkililerine event ve tanıtım almak için rüşvet vermeler. Hepsinden yakında haberdar olacaksınız. Aslında herkesin bildiği ucuzluklar ama kanıtlı olması her zaman etkili olur.” notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ İKİYE AYRILDI!

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri ikiye bölündü. Bir kısım Pelin Kaya'ya yapılan bu girişimi ve edilen hakaretleri kınarken, bir kısım da "Tam da anlatıldığı gibi bir kadın olduğuna eminiz" yorumlarında bulundu. Paylaşılan fotoğraf ve açıklamalar bir gece boyunca Pelin Kaya'nın Moda ve Sosyete hesabında yayında kaldı. Ertesi sabah olduğunda paylaşılan tüm hikaye ve aşağılayıcı gönderiler kaldırıldı.

Pelin Kaya yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.