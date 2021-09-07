Modacı Barboras Şansal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine hapis cezasına çarptırıldı!

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Barbaros Şansal katılım göstermedi. Şansal ve şikayetçi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı avukatları temsil etti.

"HAKARET İÇERMEMEKTEDİR"

Modacının avukatı Efkan Bolaç bilirkişi raporunun eksik ve yanlış olduğunu belirterek, “Müvekkilimin sözü olan kelime hakaret olarak alınmıştır. Müvekkilim kadın terzisidir. Bu beyanı yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Her türlü şüpheden uzak kalınarak karar verilmelidir. Müvekkilim söylemiş olduğu sözler olsa olsa ağır bir eleştiridir. Kesinlikle hakaret içeren sözler değildir. Beraatini aksi takdirde lehine hükümlerin uygulanmasını isteriz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlığını üstlenen Ela Ezgi Yelmen ise beyanında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Bilirkişi raporuna katılıyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Barbaros Şansal’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama” suçunu işlediğinde karar kılarak, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, sanık Şansal’ın adli sicil kaydına göre mahkumiyeti olduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLMEDİ

Adli sicil kaydında 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti olduğundan erteleme de yapılmayan Şansal hakkında TCK 50. maddesi uyarınca hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi gibi cezaevine girmesini engelleyecek şekildeki yaptırımların uygulanmamasına da karar verildi.

DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANACAK

Kararda Barbaros Şansal’ın, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkum olduğu ve bunun 7 Kasım 2017 tarihinde kesinleştiği belirtilerek tekrarlayan suç işlediği için cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına da hükmedildi. Şansal bu karara istinafta itiraz edebilecek.