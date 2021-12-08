Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan hayvanseverleri kızdıracak yorum! "Eleştiriler umurumda değil" diyerek çok konuşulacak sözlere imza etti!

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programının bugünkü konuğu modacı Gülşah Saraçoğlu ve oyuncu İpek Tanrıyar oldu. İkilinin söyledikleri ve yaptıkları sosyal medyada çok konuşuldu.

SKANDAL SÖZLER

Programa kürkle katılan İpek Tanrıyar hayvanseverleri kızdıracak bir yorumda bulunarak, "Hiçbir materyal o soğukta kürk kadar sıcak tutmuyor." dedi.

Bunun üzerine bir itiraf da Gülşah Saraçoğlu'ndan geldi. Kürk giymeyi sevdiğini ve 50 gerçek kürkü olduğunu söyleyen Saraçoğlu sunucuları şaşkına uğrattı.

"GERÇEK KÜRK SEVİYORUM"

Sunucuların, "O derinin o kürkün bir canlıya ait olduğunu düşünüp için cız etmiyor mu?" sorusuna o konulara hiç girmediğini söyleyen modacı, "Eleştiriler umurumda değil, gerçek kürk giymeyi seviyorum." şeklinde konuştu.

Bu sırada oyuncu İpek Tanrıyar da üzerindeki ceketi atarak "Ne kürkmüş be" demesi dikkat çekti.