Modafen, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Modafen, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Modafen, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Modafen ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Modafen sahasında Bayrampaşa Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Modafen - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Modafen Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Modafen Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Murat Erölmez(2. Yardımcı Hakem), Fatih Okhan(dördüncü Hakem)
Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 90. Enes Ata, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal
Yedekler
78. Berke Radar, 3. Hakan Özkan, 60. Koray Taslak, 34. Erdoğan Erdoğan, 6. Ceyhun Yelkenci, 1. Enes Yıldırım, 19. Onur Demir
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Goller
Yunus Emre Kefeli,27.dk (f), Yıldıray Koçal,73.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Umut Uysal 45.dk, Çift Sarı Kart Onur Demir 89.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kefeli 73.dk
Oyundan Çıkanlar
Yiğit İsmail Gökoğlan 79.dk, Emin Soğuk 68.dk, Yunus Emre Kefeli 87.dk
Oyuna Girenler
Koray Taslak 79.dk, Onur Demir 68.dk, Enes Yıldırım 87.dk
Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 9. İsa Güler, 14. Burak Saban, 20. Emincan Konuk, 23. Mertcan Aktaş, 55. Samet Karakoç, 80. Mehmet Sefa Etöz, 88. Yusuf Emre Alyaprak
Yedekler
67. Mehmet Enes Sarı, 3. Doğukan Bad, 5. Nasrullah Dedemen, 7. Barış Güven, 12. Serkan Kenter, 34. Batuhan Boyoğlu, 54. Timur Kosovalı
Teknik Sorumlu
Mehmet Erdal Alpaslan
Goller
Burak Saban ,1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Timur Kosovalı 90+2.dk, Sarı Kart Hasan Kaya 72.dk, Sarı Kart İsa Güler 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Erkam Develi 80.dk, Emincan Konuk 80.dk, Burak Saban 68.dk
Oyuna Girenler
Nasrullah Dedemen 80.dk, Serkan Kenter 80.dk, Timur Kosovalı 68.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|27
|14
|7
|6
|35
|20
|49
|15
|3
|Düzcespor
|27
|14
|7
|6
|40
|26
|49
|14
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|27
|14
|6
|7
|32
|18
|48
|14
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|28
|12
|9
|7
|28
|21
|45
|7
|6
|52 Orduspor FK
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|39
|14
|7
|Bayrampaşa
|27
|11
|6
|10
|38
|29
|39
|9
|8
|Siirt İl Özel İdare
|28
|9
|8
|11
|22
|38
|35
|-16
|9
|Alanya Kestelspor
|27
|8
|10
|9
|30
|31
|34
|-1
|10
|Modafen
|27
|9
|6
|12
|30
|33
|33
|-3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|27
|9
|6
|12
|34
|40
|33
|-6
|12
|Bergama Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|29
|33
|32
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|27
|6
|12
|9
|33
|37
|30
|-4
|14
|Kozan Spor FK
|27
|6
|11
|10
|18
|24
|29
|-6
|15
|Sultanbeyli Bld.
|28
|8
|5
|15
|21
|34
|29
|-13
|16
|Silivrispor
|28
|6
|11
|11
|23
|39
|29
|-16
|17
|Muğlaspor
|27
|3
|10
|14
|21
|39
|19
|-18
Fikstür
|01.04.0021
|Modafen
|2-1
|Bayrampaşa
|01.04.0021
|Kozan Spor FK
|2-3
|Adıyaman 1954 SK
|01.04.0021
|Sultanbeyli Bld.
|0-0
|Düzcespor
|01.04.0021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Siirt İl Özel İdare
|01.04.0021
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|01.04.0021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|0-0
|Kestelspor
|01.04.0021
|Muğlaspor
|0-0
|Silivrispor
|01.04.0021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Bursa Yıldırımspor