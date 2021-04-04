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Modafen, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Modafen, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Modafen, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Modafen, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Modafen ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Modafen sahasında Bayrampaşa Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Modafen - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Modafen  Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Modafen Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Murat Erölmez(2. Yardımcı Hakem), Fatih Okhan(dördüncü Hakem)

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 90. Enes Ata, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal

Yedekler
78. Berke Radar, 3. Hakan Özkan, 60. Koray Taslak, 34. Erdoğan Erdoğan, 6. Ceyhun Yelkenci, 1. Enes Yıldırım, 19. Onur Demir

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

Goller
Yunus Emre Kefeli,27.dk (f), Yıldıray Koçal,73.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Umut Uysal 45.dk, Çift Sarı Kart Onur Demir 89.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kefeli 73.dk

Oyundan Çıkanlar
Yiğit İsmail Gökoğlan 79.dk, Emin Soğuk 68.dk, Yunus Emre Kefeli 87.dk

Oyuna Girenler
Koray Taslak 79.dk, Onur Demir 68.dk, Enes Yıldırım 87.dk

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 9. İsa Güler, 14. Burak Saban, 20. Emincan Konuk, 23. Mertcan Aktaş, 55. Samet Karakoç, 80. Mehmet Sefa Etöz, 88. Yusuf Emre Alyaprak

Yedekler
67. Mehmet Enes Sarı, 3. Doğukan Bad, 5. Nasrullah Dedemen, 7. Barış Güven, 12. Serkan Kenter, 34. Batuhan Boyoğlu, 54. Timur Kosovalı

Teknik Sorumlu
Mehmet Erdal Alpaslan

Goller
Burak Saban ,1.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Timur Kosovalı 90+2.dk, Sarı Kart Hasan Kaya 72.dk, Sarı Kart İsa Güler 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Erkam Develi 80.dk, Emincan Konuk 80.dk, Burak Saban 68.dk

Oyuna Girenler
Nasrullah Dedemen 80.dk, Serkan Kenter 80.dk, Timur Kosovalı 68.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor27147635204915
3Düzcespor27147640264914
468 Aksaray Belediyespor27146732184814
51954 Kelkit Bld.Spor2812972821457
652 Orduspor FK27912638243914
7Bayrampaşa27116103829399
8Siirt İl Özel İdare289811223835-16
9Alanya Kestelspor278109303134-1
10Modafen279612303333-3
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor279612344033-6
12Bergama Belediyespor277119293332-4
13Karaköprü Belediyespor276129333730-4
14Kozan Spor FK2761110182429-6
15Sultanbeyli Bld.288515213429-13
16Silivrispor2861111233929-16
17Muğlaspor2731014213919-18

Fikstür

01.04.0021Modafen2-1Bayrampaşa
01.04.0021Kozan Spor FK2-3Adıyaman 1954 SK
01.04.0021Sultanbeyli Bld.0-0Düzcespor
01.04.0021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Siirt İl Özel İdare
01.04.0021Bergama Belediyespor1-1Karaköprü Belediyespor
01.04.00211954 Kelkit Bld.Spor0-0Kestelspor
01.04.0021Muğlaspor0-0Silivrispor
01.04.002168 Aksaray Belediyespor0-1Bursa Yıldırımspor
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