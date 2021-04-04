Modafen, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Modafen, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Modafen ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Modafen sahasında Bayrampaşa Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Modafen - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Modafen Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Modafen Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri

Oğuzhan Uğurlu(hakem), Emrah Akkaya(1. Yardımcı Hakem), Murat Erölmez(2. Yardımcı Hakem), Fatih Okhan(dördüncü Hakem)

Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 81. Emre Bayraktarbaşı, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 90. Enes Ata, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal



Yedekler

78. Berke Radar, 3. Hakan Özkan, 60. Koray Taslak, 34. Erdoğan Erdoğan, 6. Ceyhun Yelkenci, 1. Enes Yıldırım, 19. Onur Demir



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan



Goller

Yunus Emre Kefeli,27.dk (f), Yıldıray Koçal,73.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Umut Uysal 45.dk, Çift Sarı Kart Onur Demir 89.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kefeli 73.dk



Oyundan Çıkanlar

Yiğit İsmail Gökoğlan 79.dk, Emin Soğuk 68.dk, Yunus Emre Kefeli 87.dk



Oyuna Girenler

Koray Taslak 79.dk, Onur Demir 68.dk, Enes Yıldırım 87.dk

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

52. Hasan Kaya, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 6. Erkam Develi, 8. Bünyamin Balat, 9. İsa Güler, 14. Burak Saban, 20. Emincan Konuk, 23. Mertcan Aktaş, 55. Samet Karakoç, 80. Mehmet Sefa Etöz, 88. Yusuf Emre Alyaprak



Yedekler

67. Mehmet Enes Sarı, 3. Doğukan Bad, 5. Nasrullah Dedemen, 7. Barış Güven, 12. Serkan Kenter, 34. Batuhan Boyoğlu, 54. Timur Kosovalı



Teknik Sorumlu

Mehmet Erdal Alpaslan



Goller

Burak Saban ,1.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Timur Kosovalı 90+2.dk, Sarı Kart Hasan Kaya 72.dk, Sarı Kart İsa Güler 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Erkam Develi 80.dk, Emincan Konuk 80.dk, Burak Saban 68.dk



Oyuna Girenler

Nasrullah Dedemen 80.dk, Serkan Kenter 80.dk, Timur Kosovalı 68.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 27 14 7 6 35 20 49 15 3 Düzcespor 27 14 7 6 40 26 49 14 4 68 Aksaray Belediyespor 27 14 6 7 32 18 48 14 5 1954 Kelkit Bld.Spor 28 12 9 7 28 21 45 7 6 52 Orduspor FK 27 9 12 6 38 24 39 14 7 Bayrampaşa 27 11 6 10 38 29 39 9 8 Siirt İl Özel İdare 28 9 8 11 22 38 35 -16 9 Alanya Kestelspor 27 8 10 9 30 31 34 -1 10 Modafen 27 9 6 12 30 33 33 -3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 27 9 6 12 34 40 33 -6 12 Bergama Belediyespor 27 7 11 9 29 33 32 -4 13 Karaköprü Belediyespor 27 6 12 9 33 37 30 -4 14 Kozan Spor FK 27 6 11 10 18 24 29 -6 15 Sultanbeyli Bld. 28 8 5 15 21 34 29 -13 16 Silivrispor 28 6 11 11 23 39 29 -16 17 Muğlaspor 27 3 10 14 21 39 19 -18

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