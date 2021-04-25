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Modafen, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Modafen, Düzce Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Modafen, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Modafen, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Modafen ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Modafen sahasında Düzce Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Modafen - Düzce Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Modafen  Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Modafen Düzce Spor Maçının Hakemleri
Serkan Gürbüz(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kirişçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Kemal Savaş(dördüncü Hakem)

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 37. Ahmet Keleş, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 81. Emre Bayraktarbaşı, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 90. Enes Ata, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal

Yedekler
78. Berke Radar, 5. Hasan Ozan Girgin, 1. Enes Yıldırım, 23. Fevzi Can Bozkuş, 19. Onur Demir, 60. Koray Taslak, 55. Emin Soğuk

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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DÜZCE SPORDüzce Spor

Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 81. Enver Ayyıldız, 27. Mutlu Güler, 28. Onur Demir, 30. Adem Doğan, 8. Bulut Kaya, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin

Yedekler
1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 6. Osman Boz, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet, 40. Oğulcan Şahin, 22. Bilal Gülden

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK311512442245718
2Bursa Yıldırımspor31168740235617
3Düzcespor31158844325312
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor31148937265011
652 Orduspor FK311013843324311
7Bayrampaşa31126134137424
8Alanya Kestelspor311011103533412
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor3111614364439-8
10Siirt İl Özel İdare3210913284839-20
11Bergama Belediyespor3191111353638-1
12Karaköprü Belediyespor31813104241371
13Modafen3110714334037-7
14Sultanbeyli Bld.3110615253636-11
15Kozan Spor FK3181112253135-6
16Silivrispor3181112314335-12
17Muğlaspor3141116274723-20

Fikstür

25.04.2021Kozan Spor FK3-1Karaköprü Belediyespor
25.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Sultanbeyli Bld.
25.04.2021Silivrispor5-1Siirt İl Özel İdare
25.04.2021Adıyaman 1954 SK3-0Bayrampaşa
25.04.2021Bergama Belediyespor5-152 Orduspor FK
25.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Kestelspor
25.04.2021Modafen2-1Düzcespor
25.04.2021Muğlaspor2-2Bursa Yıldırımspor
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