Modafen, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Modafen, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Modafen ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Modafen sahasında Düzce Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Modafen - Düzce Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Modafen Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Modafen Düzce Spor Maçının Hakemleri

Serkan Gürbüz(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kirişçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Kemal Savaş(dördüncü Hakem)

Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 37. Ahmet Keleş, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 81. Emre Bayraktarbaşı, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 90. Enes Ata, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal



Yedekler

78. Berke Radar, 5. Hasan Ozan Girgin, 1. Enes Yıldırım, 23. Fevzi Can Bozkuş, 19. Onur Demir, 60. Koray Taslak, 55. Emin Soğuk



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Düzce Spor

Düzce Spor İlk 11

98. Orhan Erdoğan, 81. Enver Ayyıldız, 27. Mutlu Güler, 28. Onur Demir, 30. Adem Doğan, 8. Bulut Kaya, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin



Yedekler

1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 6. Osman Boz, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet, 40. Oğulcan Şahin, 22. Bilal Gülden



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 31 15 12 4 42 24 57 18 2 Bursa Yıldırımspor 31 16 8 7 40 23 56 17 3 Düzcespor 31 15 8 8 44 32 53 12 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 31 14 8 9 37 26 50 11 6 52 Orduspor FK 31 10 13 8 43 32 43 11 7 Bayrampaşa 31 12 6 13 41 37 42 4 8 Alanya Kestelspor 31 10 11 10 35 33 41 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 31 11 6 14 36 44 39 -8 10 Siirt İl Özel İdare 32 10 9 13 28 48 39 -20 11 Bergama Belediyespor 31 9 11 11 35 36 38 -1 12 Karaköprü Belediyespor 31 8 13 10 42 41 37 1 13 Modafen 31 10 7 14 33 40 37 -7 14 Sultanbeyli Bld. 31 10 6 15 25 36 36 -11 15 Kozan Spor FK 31 8 11 12 25 31 35 -6 16 Silivrispor 31 8 11 12 31 43 35 -12 17 Muğlaspor 31 4 11 16 27 47 23 -20

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