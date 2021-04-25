Modafen, Düzce Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Modafen, Düzce Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Modafen, Düzce Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Modafen ve Düzce Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Modafen sahasında Düzce Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Modafen - Düzce Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Modafen Düzce Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Modafen Düzce Spor Maçının Hakemleri
Serkan Gürbüz(hakem), Bekir Özçelik(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kirişçioğlu(2. Yardımcı Hakem), Kemal Savaş(dördüncü Hakem)
Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 37. Ahmet Keleş, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 81. Emre Bayraktarbaşı, 20. Umut Uysal, 45. Muhammed Şura Çetin, 90. Enes Ata, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 11. Yunus Emre Kefeli, 7. Yıldıray Koçal
Yedekler
78. Berke Radar, 5. Hasan Ozan Girgin, 1. Enes Yıldırım, 23. Fevzi Can Bozkuş, 19. Onur Demir, 60. Koray Taslak, 55. Emin Soğuk
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Düzce Spor İlk 11
98. Orhan Erdoğan, 81. Enver Ayyıldız, 27. Mutlu Güler, 28. Onur Demir, 30. Adem Doğan, 8. Bulut Kaya, 5. Ebu Sıddık Çelik, 10. Yusuf Akyel, 7. Metin Sevinç, 11. Nevzat Bilen, 17. Ömer Faruk Sezgin
Yedekler
1. Furkan Kaçar, 4. Osman Keçelioğlu, 6. Osman Boz, 20. Barış Bozdilki, 9. Malik Karaahmet, 40. Oğulcan Şahin, 22. Bilal Gülden
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|31
|15
|12
|4
|42
|24
|57
|18
|2
|Bursa Yıldırımspor
|31
|16
|8
|7
|40
|23
|56
|17
|3
|Düzcespor
|31
|15
|8
|8
|44
|32
|53
|12
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|31
|14
|8
|9
|37
|26
|50
|11
|6
|52 Orduspor FK
|31
|10
|13
|8
|43
|32
|43
|11
|7
|Bayrampaşa
|31
|12
|6
|13
|41
|37
|42
|4
|8
|Alanya Kestelspor
|31
|10
|11
|10
|35
|33
|41
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31
|11
|6
|14
|36
|44
|39
|-8
|10
|Siirt İl Özel İdare
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|-20
|11
|Bergama Belediyespor
|31
|9
|11
|11
|35
|36
|38
|-1
|12
|Karaköprü Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|41
|37
|1
|13
|Modafen
|31
|10
|7
|14
|33
|40
|37
|-7
|14
|Sultanbeyli Bld.
|31
|10
|6
|15
|25
|36
|36
|-11
|15
|Kozan Spor FK
|31
|8
|11
|12
|25
|31
|35
|-6
|16
|Silivrispor
|31
|8
|11
|12
|31
|43
|35
|-12
|17
|Muğlaspor
|31
|4
|11
|16
|27
|47
|23
|-20
Fikstür
|25.04.2021
|Kozan Spor FK
|3-1
|Karaköprü Belediyespor
|25.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Sultanbeyli Bld.
|25.04.2021
|Silivrispor
|5-1
|Siirt İl Özel İdare
|25.04.2021
|Adıyaman 1954 SK
|3-0
|Bayrampaşa
|25.04.2021
|Bergama Belediyespor
|5-1
|52 Orduspor FK
|25.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Kestelspor
|25.04.2021
|Modafen
|2-1
|Düzcespor
|25.04.2021
|Muğlaspor
|2-2
|Bursa Yıldırımspor