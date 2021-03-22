Modafen, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Modafen, Silivrispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Modafen, Silivrispor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Modafen ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Modafen sahasında Silivrispor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Modafen - Silivrispor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.
Modafen Silivrispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Modafen Silivrispor Maçının Hakemleri
Serhad Ürkmez(hakem), Ozan Bekar(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Can(dördüncü Hakem)
Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 5. Hasan Ozan Girgin, 7. Yıldıray Koçal, 11. Yunus Emre Kefeli, 20. Umut Uysal, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 81. Emre Bayraktarbaşı, 90. Enes Ata
Yedekler
78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 19. Onur Demir, 23. Fevzi Can Bozkuş, 34. Erdoğan Erdoğan, 37. Ahmet Keleş, 54. Muhammet Ensar Kolat
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Goller
Gökhan Çetinus,20.dk (h), Onur Demir,64.dk (f), Yıldıray Koçal,76.dk (f), Enes Ata,83.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yiğit İsmail Gökoğlan 36.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kefeli 45+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Emin Soğuk 61.dk, Yunus Emre Kefeli 72.dk
Oyuna Girenler
Onur Demir 61.dk, Enes Yıldırım 72.dk
Silivrispor İlk 11
1. Mert Danışmaz, 17. Tufan Deniz Gelen, 20. Hasan Ulaş Uyğur, 22. Oğuz Yavuz, 54. Emre Sofuoğlu, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 61. Ömer Memiş, 66. Volkan Çekiç, 70. Muhammet Sait Özvardar, 75. Gökhan Göksu
Yedekler
13. Alper Kağan Çakır, 8. Mustafa Cevret, 23. Cankat Algür, 33. Veli Uğur Kara, 35. Mücahit Karagöz, 42. Şehmus Aslan, 89. Mert Yılmaz
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Bülent Demir 76.dk
Oyundan Çıkanlar
Mert Danışmaz 71.dk, Muhammet Sait Özvardar 71.dk, Hasan Ulaş Uyğur 41.dk, Ömer Memiş 66.dk
Oyuna Girenler
Alper Kağan Çakır 71.dk, Şehmus Aslan 71.dk, Mustafa Cevret 41.dk, Mert Yılmaz 66.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Düzcespor
|25
|14
|5
|6
|40
|26
|47
|14
|2
|Adıyaman 1954 SK
|26
|12
|11
|3
|31
|17
|47
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|25
|13
|6
|6
|30
|16
|45
|14
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|26
|12
|8
|6
|28
|19
|44
|9
|5
|Bursa Yıldırımspor
|25
|12
|7
|6
|32
|20
|43
|12
|6
|Bayrampaşa
|25
|11
|6
|8
|37
|25
|39
|12
|7
|52 Orduspor FK
|26
|9
|11
|6
|38
|24
|38
|14
|8
|Alanya Kestelspor
|25
|8
|9
|8
|29
|29
|33
|0
|9
|Siirt İl Özel İdare
|26
|8
|8
|10
|21
|37
|32
|-16
|10
|Modafen
|25
|8
|6
|11
|28
|31
|30
|-3
|11
|Karaköprü Belediyespor
|25
|6
|11
|8
|31
|34
|29
|-3
|12
|Kozan Spor FK
|26
|6
|11
|9
|16
|21
|29
|-5
|13
|Bergama Belediyespor
|25
|6
|10
|9
|26
|32
|28
|-6
|14
|Silivrispor
|26
|6
|10
|10
|23
|36
|28
|-13
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|25
|7
|6
|12
|30
|40
|27
|-10
|16
|Sultanbeyli Bld.
|26
|7
|4
|15
|19
|33
|25
|-14
|17
|Muğlaspor
|25
|2
|9
|14
|19
|38
|15
|-19
Fikstür
|21.03.2021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-2
|Karaköprü Belediyespor
|21.03.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-2
|Bayrampaşa
|21.03.2021
|52 Orduspor FK
|3-0
|Kestelspor
|21.03.2021
|Sultanbeyli Bld.
|1-0
|Bursa Yıldırımspor
|21.03.2021
|Muğlaspor
|1-2
|Kozan Spor FK
|21.03.2021
|Modafen
|4-0
|Silivrispor
|21.03.2021
|Bergama Belediyespor
|3-1
|Siirt İl Özel İdare
|21.03.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|0-0
|Adıyaman 1954 SK