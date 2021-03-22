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Modafen, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Modafen, Silivrispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Modafen, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Modafen, Silivrispor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Modafen ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Modafen sahasında Silivrispor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Modafen - Silivrispor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi.

Modafen  Silivrispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Modafen Silivrispor Maçının Hakemleri
Serhad Ürkmez(hakem), Ozan Bekar(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Can(dördüncü Hakem)

MODAFENModafen

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 5. Hasan Ozan Girgin, 7. Yıldıray Koçal, 11. Yunus Emre Kefeli, 20. Umut Uysal, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 81. Emre Bayraktarbaşı, 90. Enes Ata

Yedekler
78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 19. Onur Demir, 23. Fevzi Can Bozkuş, 34. Erdoğan Erdoğan, 37. Ahmet Keleş, 54. Muhammet Ensar Kolat

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

Goller
Gökhan Çetinus,20.dk (h), Onur Demir,64.dk (f), Yıldıray Koçal,76.dk (f), Enes Ata,83.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yiğit İsmail Gökoğlan 36.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kefeli 45+2.dk

Oyundan Çıkanlar
Emin Soğuk 61.dk, Yunus Emre Kefeli 72.dk

Oyuna Girenler
Onur Demir 61.dk, Enes Yıldırım 72.dk

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
1. Mert Danışmaz, 17. Tufan Deniz Gelen, 20. Hasan Ulaş Uyğur, 22. Oğuz Yavuz, 54. Emre Sofuoğlu, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 61. Ömer Memiş, 66. Volkan Çekiç, 70. Muhammet Sait Özvardar, 75. Gökhan Göksu

Yedekler
13. Alper Kağan Çakır, 8. Mustafa Cevret, 23. Cankat Algür, 33. Veli Uğur Kara, 35. Mücahit Karagöz, 42. Şehmus Aslan, 89. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
Sarı Kart Bülent Demir 76.dk

Oyundan Çıkanlar
Mert Danışmaz 71.dk, Muhammet Sait Özvardar 71.dk, Hasan Ulaş Uyğur 41.dk, Ömer Memiş 66.dk

Oyuna Girenler
Alper Kağan Çakır 71.dk, Şehmus Aslan 71.dk, Mustafa Cevret 41.dk, Mert Yılmaz 66.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Düzcespor25145640264714
2Adıyaman 1954 SK261211331174714
368 Aksaray Belediyespor25136630164514
41954 Kelkit Bld.Spor2612862819449
5Bursa Yıldırımspor25127632204312
6Bayrampaşa25116837253912
752 Orduspor FK26911638243814
8Alanya Kestelspor258982929330
9Siirt İl Özel İdare268810213732-16
10Modafen258611283130-3
11Karaköprü Belediyespor256118313429-3
12Kozan Spor FK266119162129-5
13Bergama Belediyespor256109263228-6
14Silivrispor2661010233628-13
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor257612304027-10
16Sultanbeyli Bld.267415193325-14
17Muğlaspor252914193815-19

Fikstür

21.03.20211954 Kelkit Bld.Spor2-2Karaköprü Belediyespor
21.03.202168 Aksaray Belediyespor0-2Bayrampaşa
21.03.202152 Orduspor FK3-0Kestelspor
21.03.2021Sultanbeyli Bld.1-0Bursa Yıldırımspor
21.03.2021Muğlaspor1-2Kozan Spor FK
21.03.2021Modafen4-0Silivrispor
21.03.2021Bergama Belediyespor3-1Siirt İl Özel İdare
21.03.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Adıyaman 1954 SK
Tayfun Altuntaş
Editör
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