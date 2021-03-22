Modafen, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Modafen, Silivrispor ile karşılaştı. maç 4-0 sona erdi. Modafen ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Modafen sahasında Silivrispor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Modafen - Silivrispor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 4-0 sona erdi. Modafen Silivrispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Modafen Silivrispor Maçının Hakemleri

Serhad Ürkmez(hakem), Ozan Bekar(1. Yardımcı Hakem), Erol Ernek(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Can(dördüncü Hakem)

Modafen

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 4. Gökhan Çetinus, 5. Hasan Ozan Girgin, 7. Yıldıray Koçal, 11. Yunus Emre Kefeli, 20. Umut Uysal, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 45. Muhammed Şura Çetin, 55. Emin Soğuk, 81. Emre Bayraktarbaşı, 90. Enes Ata



Yedekler

78. Berke Radar, 1. Enes Yıldırım, 19. Onur Demir, 23. Fevzi Can Bozkuş, 34. Erdoğan Erdoğan, 37. Ahmet Keleş, 54. Muhammet Ensar Kolat



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan



Goller

Gökhan Çetinus,20.dk (h), Onur Demir,64.dk (f), Yıldıray Koçal,76.dk (f), Enes Ata,83.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yiğit İsmail Gökoğlan 36.dk, Sarı Kart Yunus Emre Kefeli 45+2.dk



Oyundan Çıkanlar

Emin Soğuk 61.dk, Yunus Emre Kefeli 72.dk



Oyuna Girenler

Onur Demir 61.dk, Enes Yıldırım 72.dk

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

1. Mert Danışmaz, 17. Tufan Deniz Gelen, 20. Hasan Ulaş Uyğur, 22. Oğuz Yavuz, 54. Emre Sofuoğlu, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 61. Ömer Memiş, 66. Volkan Çekiç, 70. Muhammet Sait Özvardar, 75. Gökhan Göksu



Yedekler

13. Alper Kağan Çakır, 8. Mustafa Cevret, 23. Cankat Algür, 33. Veli Uğur Kara, 35. Mücahit Karagöz, 42. Şehmus Aslan, 89. Mert Yılmaz



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

Sarı Kart Bülent Demir 76.dk



Oyundan Çıkanlar

Mert Danışmaz 71.dk, Muhammet Sait Özvardar 71.dk, Hasan Ulaş Uyğur 41.dk, Ömer Memiş 66.dk



Oyuna Girenler

Alper Kağan Çakır 71.dk, Şehmus Aslan 71.dk, Mustafa Cevret 41.dk, Mert Yılmaz 66.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Düzcespor 25 14 5 6 40 26 47 14 2 Adıyaman 1954 SK 26 12 11 3 31 17 47 14 3 68 Aksaray Belediyespor 25 13 6 6 30 16 45 14 4 1954 Kelkit Bld.Spor 26 12 8 6 28 19 44 9 5 Bursa Yıldırımspor 25 12 7 6 32 20 43 12 6 Bayrampaşa 25 11 6 8 37 25 39 12 7 52 Orduspor FK 26 9 11 6 38 24 38 14 8 Alanya Kestelspor 25 8 9 8 29 29 33 0 9 Siirt İl Özel İdare 26 8 8 10 21 37 32 -16 10 Modafen 25 8 6 11 28 31 30 -3 11 Karaköprü Belediyespor 25 6 11 8 31 34 29 -3 12 Kozan Spor FK 26 6 11 9 16 21 29 -5 13 Bergama Belediyespor 25 6 10 9 26 32 28 -6 14 Silivrispor 26 6 10 10 23 36 28 -13 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 25 7 6 12 30 40 27 -10 16 Sultanbeyli Bld. 26 7 4 15 19 33 25 -14 17 Muğlaspor 25 2 9 14 19 38 15 -19

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