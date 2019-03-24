‘MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyon Organizasyonu’nun 2’ncisi düzenlendi

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, spor odaklı eğitim simülasyonu "MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyon Organizasyonu'nun ikincisine ev sahipliği yaptı. Spor Yöneticiliği Bölümü hakkında bilgi veren ve mezun olan öğrencilerin yalnızca spor örgütlerinde değil bir şekilde spora dokunan her türlü şirkette çalışabileceğini kaydeden Dr. Cem Tınaz, "Sporun profesyonelleşmesi ve ticarileşmesi ile beraber altındaki alanların sayısı hızla arttı. Artık bugün sadece spor yöneticisi değil, spor pazarlamacısı, spor iletişimcisi gibi daha da alt grupları oluşmaya başladı" dedi.

Geçen sene İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri tarafından birincisi düzenlenen "MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyon Organizasyonu'nun bu sene ikincisi yapıldı. Organizasyon, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın dört yılda bir düzenlenen kongresi ile FIFA Alt Kurulları'nı barındıran bir modelden oluşuyor ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kendi tercihlerine göre kurullarda yer alan öğrenciler, kurul üyesi görevlerini üstleniyor. İçerisinde FIFA Kongresi, FIFA Konseyi ve FIFA Alt Kurullarını barındıran bir modelden oluşan simülasyonda öğrenciler, 2 gün boyunca seçtikleri konseylerde temsil ettikleri ülkelerin çıkarları doğrultusunda tartışarak, çözüm önerisi üretmeye ve sorunları çözmeye çalışıyor. Toplumda yer alan yanlış spor yöneticiliği algısını kırmayı hedefleyen organizasyonda öğrenciler, spor yöneticiliği ve spor diplomasisinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini deneyimleyerek öğrenmeye çalışıyor.

"PROFESYONEL BİR ALAN DEĞİLMİŞ GİBİ ALGILANIYOR"

Spor yöneticiliğinin Kuzey Amerika'dan dünyaya yayıldığını, Türkiye'de ise akademik olarak 1990'lardan itibaren yaygınlaşmaya başladığını belirten Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Cem Tınaz, "Şu anda genel olarak spor fakülteleri içerisinde 4 tane bölüm var. Bunlar antrenörlük, beden eğitimi öğretmenliği,rekreasyon ve spor yöneticiliği. Maalesef spor yöneticiliği bu 4 bölüm içerisinde öğrencilerin ya son ya da sondan bir önceki tercihi oluyor. Türkiye'de alaylı olan kişilerin spor yöneticiliği yapmasından kaynaklı olarak bu profesyonel bir alan değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki dünyaya baktığımız zaman bunun çok farklı ilerlediğini görebiliyoruz. Sporun profesyonelleşmesi ve ticarileşmesi ile beraber altındaki alanların sayısı hızla arttı ve artık bugün sadece spor yöneticisi değil, spor pazarlamacısı, spor iletişimcisi gibi daha da alt grupları oluşmaya başladı" dedi.

"İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN TEK ÜNİVERSİTEYİZ"

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki bu programın İngilizce eğitim verdiğine dikkat çeken Dr. Tınaz, "Türkiye'de yaklaşık 75 tane spor yöneticiliği programı var ama içerisinde İngilizce olan tek program bizim programımız. Yurtdışıyla çok entegre bir programımız var. Türkiye'nin ilk ve tek spor odaklı reklam ajansı Sportsnet program ortağımız. Bu ortaklık bize sayısız imkan sunuyor. Veliler "Bizim çocuklar bu bölümü bitirdiğinde ne olacak" diye sorduklarında'Ne olmak isterlerse onu olacaklar" diyorum. Çünkü burada almış oldukları eğitimle spora dokunan her türlü endüstride,şirkette çalışma imkanı bulabiliyorlar. Son sınıftaki öğrencilerimiz dört gün staj yapıyor, bir gün okula geliyor. Şu anda spor sponsorluğunda öne çıkan bir banka da staj yapan öğrencimiz de var, La Liga'nın önde gelen takımlarından Real Betis'te de." diye konuştu.

"AMACIMIZ FARKLI KONU BAŞLIKLARINI TANITMAK"

"'MODEL BİLGİ Spor FIFA Simülasyonu Organizasyonu" öğrencilerimizin vizyonuyla ortaya çıkmış olan bir etkinlik" diyen Tınaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Amacımız gençlerimizin spor yönetiminin farklı alanlarıyla ve spor yöneticiliği bürokrasisi ile tanışmalarını sağlamak, endüstrinin içerisinde çok farklı konu başlıkları olduğunu göstermek. Bizim bölüm olarak amacımız da bu. İşletme, finans veya ekonomi okumak isteyen öğrencileri biz ikna ederek "Gel bunu spor özelinde yap" diyoruz.Çünkü bugün spor yöneticiliği mezunu olan bir kişi, kendini doğru şekilde eğiterek, bu tarz etkinliklerde olduğu gibi girişken tavırlar sergileyerek çok farklı sektörde iş bulma imkanıyakalayabilir."

FIFA DELEGELERİ İLE AYNI ÇALIŞMALARI YAPIYORLAR

BİLGİ Spor Yöneticiliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi ve "MODEL BİLGİ Spor FIFA Similasyonu Organizasyonu" Proje Direktörü Onat Karabıçak ise "Bu, lise öğrencisi arkadaşlarımızın FIFA Yönetim Kurulu'nda çalışan delegelerin neler yaptıklarını birebir simüle ettikleri bir etkinlik. Biz onların burada yaparak öğrenmelerini ve deneyim kazanmalarını istiyoruz. FIFA konseyimiz ve farklı alt kurullarımız var. Gerçeğinde yöneticiler neler yapıyorsa iki gün boyunca burada da aynı çalışmaları yapıyorlar" dedi.

Organizasyonun içerisinde farklı bölümlerden öğrencilerin de yer aldığını belirten Karabıçak, "Etkinliğin çekimini yapan basın ekibimiz bile var. Sadece spor alanından değil farklı birçok entegre bölümden arkadaşlarımıza yer vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

FUTBOLUN SORUNLARINI KONUŞUP ÇÖZÜM ARIYORLAR

'Biliyorsunuz bizim ülkemizde sporla futbolla ilgilenen çok fazla insan var" diyen Karabıçak, "Sorunlar hep konuşulur, herkes kendi fikrini beyan eder. Böyle bir ortam başka bir yerde yok. Burada bu imkanı buluyorlar. Futbolun,sporun sorunlarını konuşuyorlar, çözüm arıyorlar. Buda onları bizim gördüğümüz kadarıyla mutlu ediyor" dedi.

Dün santralistanbul Kampüsü'nde başlayan etkinlik bugün sona erecek.

DHA