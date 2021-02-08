Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Maaşı Ne Kadar? 2021 Model Makineci Maaşları, İş İlanları

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) görev tanımı nedir, Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) ne iş yapar, Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Tanımı; Kalıbı hazırlanmış ürüne belli bir süre içerisinde, model resmi veya teknik föy doğrultusunda, belirlenen dikim talimatlarına göre, model ve kumaşın özelliğine uygun dikiş tekniklerini uygulayarak numune dikimi yapma, parçaları birleştirerek dikme ve montaj yapabilme, model ürünü hazırlama, ürünün tamamının dikimini yapma bilgi ve becerisine sahip, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunan nitelikli kişidir.

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Maaşı Ne Kadar? 2021 Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Maaşları

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) maaşı ortalama aylık 2826 - TL'dir. En düşük Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) maaşı 3413 -TL, En yüksek ise 4000 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Ne İş Yapar?

a) Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Dikiş tekniklerini incelemek,

d) Makineye takılacak yardımcı aparatları belirlemek,

e) Dikiş makinelerini kullanıma hazırlamak,

f) Numune kesimi öncesi kalıp kontrolü yapmak,

g) Numune kesiminin yapılmasını sağlamak,

h) Ana kumaşın kesiminin yapılmasını sağlamak,

i) Yardımcı malzemelerin kesiminin yapılmasını sağlamak,

j) Sanayi tipi düz dikiş makinesinde dikim yapmak,

k) Overlok makinesinde dikim yapmak,

l) Çift iğne makinesinde dikim yapmak,

m) Punteriz makinesinde dikim yapmak,

n) Diğer dikiş makinelerinde dikim yapmak,

o) İlik açmak, düğme dikmek,

p) Kup/kesik dikimi yapmak, kol dikimi yapmak, yaka dikimi yapmak, cep dikimi yapmak,

q) Model uygulamalı ürün dikimi yapmak,

r) Kapama paylarına dikim yapmak, kenar temizleme dikimi yapmak,

s) Ürün oluşturmak,

t) Ütüleme yapmak, tela yapıştırmak, ürüne şekil vermek,

u) Dikilmiş ürünün ölçü kontrolünü yapmak,

v) Ölçü farklarını tespit etmek,

w) Kalite kontrol yapmak,

x) Makinenin bakımını ve temizliğini yapmak,

y) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) mesleğinin meslek kodu 8153.01 olarak belirlenmiştir

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