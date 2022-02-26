Modelci (Kuyumculuk) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Modelci (Kuyumculuk) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Modelci (Kuyumculuk) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Modelci (Kuyumculuk) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Modelci (Kuyumculuk) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Modelci (Kuyumculuk) Maaşı Ne Kadar? 2022 Modelci (Kuyumculuk) Maaşları

Modelci (Kuyumculuk) maaşı ortalama olarak aylık 7750_TL'dir. En düşük Modelci (Kuyumculuk) maaşı 6450_TL, En yüksek ise 9050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Modelci (Kuyumculuk) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.32

Meslek Adı :

Modelci (Kuyumculuk)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Model oluşturma işlemlerini yürütme bilgi becerisine sahip olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Modelci (Kuyumculuk); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş planlaması yapmak,ekibini organize etmek,

b)Model oluşturma işlemlerinin kayıt ve raporlama işlemlerini yürütmek,

c)El ile mum model oluşturmak, d)Bilgisayar destekli 2D,3D model oluşturmak, e)Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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