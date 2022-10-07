Modelci-Plastik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Modelci-Plastik görev tanımı nedir, Modelci-Plastik ne iş yapar, Modelci-Plastik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Modelci-Plastik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Modelci-Plastik Tanımı;

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Modelci-Plastik Maaşı Ne Kadar? 2022 Modelci-Plastik Maaşları

Modelci-Plastik maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Modelci-Plastik maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Modelci-Plastik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8142.12

Meslek Adı :

Modelci-Plastik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makine parçalarının, önce ahşap, daha sonra ısı teknolojisiyle ergitilmiş çeşitli malzemelerden benzerlerini döküm yoluyla yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Modelci (Plastik); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılması istenen makine parçasının teknik ve yapısal özelliklerini gösteren resimlerini çizmek veya çizilmiş resmi anlamaya çalışmak,

b) Parçanın yapımında kullanılacak plastik malzemenin cinsini ve miktarını saptayarak hazırlamak,

c) Makine parçalarının, teknik resim ölçülerine göre ahşap modelini (kalıbını) hazırlamak,

d) Ahşap modelden plastik modeli yapmak,

e) Tamamlanan modelin eğe, freze, torna ve benzeri tesviye aletleriyle düzeltme ve temizleme işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

f) Ölçü aletleriyle iş parçasının istenen niteliklere sahip olup olmadığını kontrol etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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