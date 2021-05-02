Modelist-Hazır Giyim Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7532.22

Meslek Adı : Modelist-Hazır Giyim

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu : Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Her türlü numunenin kalıplarını çıkaran, model özelliğine göre şablon, seri ve pastal planı yapan, model makineciyi yönlendiren ve iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Modelist-Hazır Giyim , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Stilistten veya müşteriden gelen ürünün tüm detaylarını içeren numune takip formuna uygun olarak kalıp çıkarmak

b) Kalıbın aslını bozmadan serileme işlemini yapmak,

c) Numuneyi model makinecilere diktirmek,

d) Sipariş edilen modelin ölçüleri yoksa bedenine göre ölçülendirmek,

e) Hazırlanacak modeller için ayrı ayrı kalıp çıkarmak,

f) Kalıbı bilgisayarda çizmek,

g) Kalıp hazırlamak,

h) Dikiş payını bırakmak, çekme payı hesaplamalarını yapmak,

i) İlk numuneyi hazırlamak,

j) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Modelist-Hazır Giyim Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleği için “7323.06” kod olarak kullanılır iken Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleği için “8121.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Modelist-Hazır Giyim Meslek Kodu “7532.22” olarak belirlenmiştir.

