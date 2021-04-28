Modern futbol sahası için harekete geçildi, Alaplı’ya 500 kişilik kapalı tribün

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 2015 yılında yapılan Alaplı futbol sahasına portatif 500 kişilik tribünler, futbol müsabakalarında ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle plan dahilinde yıkılacak.2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenek ile İlçeye yeni 500 kişilik kapalı modern bir tribün inşa edilecek olan stat binasında idare, soyunma odaları, hakem odası, doktor odasını kapsayan modernizasyon çalışmaları başlandı. Stad binasının sağ tarafına 200 kişilik ve sol tarafına 300 kişilik olma üzere toplam 500 kişilik yeni kapalı tribünün yapılmasıyla birlikte ilçe stadı modern bir görüntüye kavuşacak.

Zonguldak Alaplı İlçe Spor Müdürü Erhan Yavaş, yapımı devam eden Gençlik Merkezi Binasındaki çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında gazetecilere bilgilendirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı