Modern pentatlonda on-line 15 Temmuz yarışması

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) On-line Grand Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek sporcuları 17-19 Temmuz'da yapılacak Modern Pentatlon 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü On-line Yarışı'nda bir araya getirecek.

UIPM'nin tüm dünyada aktif olarak faaliyet yürüten üye federasyonları ile birlikte düzenlediği on-line yarışmalar çerçevesinde organize ettiği yarışı, TMPF de Türkiye'de gerçekleştirecek.

TMPF'nin UIPM ile koordineli düzenleyeceği ve atıcılık alt branşı üzerinden yapılacak çevrimiçi müsabaka, modern pentatlon lisansına sahip tüm yaş gruplarının katılabileceği 15 yaş altı, 22 yaş altı, 40 yaş altı ve masterlar olarak önceden belirlenen 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Sporcular, 17-18 Temmuz'da yapılacak elemeler için yaş gruplarına göre belirlenen saatlerde açık havada kurulacak atış poligonlarında yerlerini alacak.

Sporcuların karşılıklı olarak üç setlik düellolar şeklinde yarışacağı eleme müsabakalarında, en kısa sürede 5 isabetli atış yapan sporcu elemeleri geçerek 19 Temmuz'da on-line düzenlenecek çeyrek final, yarı final ve finalde yarışma şansı bulacak.

Çeyrek ve yarı finalin beş setlik düellolar şeklinde gerçekleşeceği yarışmada, finaller yedi set üzerinden yapılacak.

Finallerde kazanan kategori birincileri, UIPM'nin tüm ülkelere açık olarak düzenleyeceği UIPM On-line Grand Final yarışında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Lisanslı sporcuların katılımına açık olacak yarışmanın talimatı ve başvuru tarihleri, federasyonun internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacak.

Müsabakalar tüm Türkiye'de aynı anda başlayacak ve federasyonun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.







- "Çanakkale Zaferi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi"





TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, organizasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, gelecek nesillere aktarılması gereken bir demokrasi zaferinin kazanıldığı gündür." dedi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü On-line Yarışı'nda 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişimine karşı yapılan vatan savunmasında can veren şehitlerin rahmet ve minnetle yad edileceğini belirten Çakır, "Türkiye demokrasi tarihine milletin yazdığı bir destan olarak geçen 15 Temmuz, tıpkı Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı gibi esareti kabul etmeyen, bağımsızlığına düşkün Türk milletinin bir zaferidir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un Türkiye üzerinde oynanan oyunların demokrasiye bağlı halk tarafından bozguna uğratıldığı gün olduğunu vurgulayan Çakır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"15 Temmuz, nesillere mutlaka aktarılması gereken bir demokrasi zaferinin adıdır. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu olarak düzenleyeceğimiz yarışmayı da 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişimine karşı yapılan vatan savunmasında bir duruş sergileyen milletimize ve bu uğurda canını feda eden şehitlerimize adıyoruz. Bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ettiğimiz tüm şehitlerimizi düzenleyeceğimiz yarışmayla ölümsüzleştirmek en büyük görevimiz."

Kaynak: AA