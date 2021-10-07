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  3. Moderna aşısının kullanımı 2 ülkede askıya alındı! Nedeni belli yaşın altındakilerde miyokardit ve perikardit ihtimalini arttırması

Moderna aşısının kullanımı 2 ülkede askıya alındı! Nedeni belli yaşın altındakilerde miyokardit ve perikardit ihtimalini arttırması

Moderna aşısı kullanımı, belli yaşın altındakilerde  miyokardit (Kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarının iltihaplanması) ihtimalini arttırdığı için İsveç ve Danimarka'da askıya alındı. İsveç'te 30, Danimarka'da 18 yaşın altında olanlar geçici süreliğine moderna aşısı olmayacaklar.

Moderna aşısının kullanımı 2 ülkede askıya alındı! Nedeni belli yaşın altındakilerde miyokardit ve perikardit ihtimalini arttırması

Moderna aşısıyla ilgili İsveç tarafından bir açıklama yapıldı. Aşıya ilişkin raporlarda aşı olmuş gençler ve genç yetişkinler arasında miyokardit (Kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarının iltihaplanması) artışı işaret edildi. Aşının kullanımının 30 yaş altındaki kişiler için askıya alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada bu riskin çok düşük olmasına rağmen böyle bir karar alındığı ifade edildi. 

Moderna aşısının kullanımı 2 ülkede askıya alındı! Nedeni belli yaşın altındakilerde miyokardit ve perikardit ihtimalini arttırması

KALP KASI İLTİHABI RİSKİ ARTIYOR

Diğer bir açıklama Danimarka kanadından geldi. Danimarka "ihtiyatlılık ilkesi" çerçevesinde 18 yaşından küçük kişilere Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı. Alınan ön veri raporlarında Moderna aşısı yapıldığına kalp kası iltihabına dair riskin yükseldiğine ilişkin bir şüphe bulunduğu açıklandı.

Moderna aşısının kullanımı 2 ülkede askıya alındı! Nedeni belli yaşın altındakilerde miyokardit ve perikardit ihtimalini arttırması

Danimarka 12-17 yaş arası kişiler için Pfizer/BioNTech aşısını ilk tercih olarak kullanıyor. Şu anda yayınlanmamış bir İskandinav çalışmasından elde edilen verilere atıf yapılarak, değerlendirmelerin daha sık gerçekleşmesi amacıyla verilerin Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gönderileceği belirtildi. Net sonuçların bir ay içerisinde çıkması bekleniyor.

Moderna aşısının kullanımı 2 ülkede askıya alındı! Nedeni belli yaşın altındakilerde miyokardit ve perikardit ihtimalini arttırması

AŞI MİYOKARDİT'E KARŞI EN İYİ TERCİH

Moderna sözcüsü, Danimarka ve İsveç'in miyokardit ve perikardit riski sebebiyle aşının genç bireylerde kullanımını askıya alma kararından haberdar olduklarını belirtti. Bunların tipik olarak hafif vakalar olduğunu, standart tedavi ve dinlenme sürecinin ardından kısa sürede iyileşmenin gerçekleştiğini ifade etti. Sözcü, Covid-19 olanlar için miyokardit ihtimalinin önemli düzeyde arttığını ve aşının bundan korunmak için en iyi tercih olduğunu söyledi.

Moderna aşısının kullanımı 2 ülkede askıya alındı! Nedeni belli yaşın altındakilerde miyokardit ve perikardit ihtimalini arttırması

COVİD-19 OLANLARDA MİYOKARDİT RİSKİ 6 KAT FAZLA

Şu anda aktif olarak devam eden ABD merkezli araştırmaya göre, 20 yaşın altında olan genç erkeklerin, Covid-19 olduktan sonra miyokardit olma ihtimali aşılanmış kişilere kıyasla 6 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

Moderna aşısının kullanımı 2 ülkede askıya alındı! Nedeni belli yaşın altındakilerde miyokardit ve perikardit ihtimalini arttırması

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