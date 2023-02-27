Modestas Vainikaitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Modestas Vainikaitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Modestas Vainikaitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Modestas Vainikaitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Modestas Vainikaitis 25 Ocak 2002 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Modestas Vainikaitis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Modestas Vainikaitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai B futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai B takımına 14 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Modestas Vainikaitis'nin FK Banga Gargzdai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Modestas Vainikaitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Modestas Vainikaitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Modestas Vainikaitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Modestas Vainikaitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Suduva B

14 Mart 2022 yılında Banga B

Modestas Vainikaitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Modestas Vainikaitis şuan FK Banga Gargzdai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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