Modestas Vorobjovas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Modestas Vorobjovas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Modestas Vorobjovas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Modestas Vorobjovas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Modestas Vorobjovas 30 Aralık 1995 tarihinde Siauliai şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Modestas Vorobjovas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Young Football Talents yapmaktadır. Modestas Vorobjovas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Modestas Vorobjovas'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Modestas Vorobjovas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/movob4/

Modestas Vorobjovas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Modestas Vorobjovas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Modestas Vorobjovas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Modestas Vorobjovas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Şubat 2016 yılında Trakai

23 Ocak 2019 yılında Zalgiris

1 Ocak 2021 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

Modestas Vorobjovas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Modestas Vorobjovas şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Modestas Vorobjovas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 22 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

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