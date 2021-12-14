Son dakika: 14 Aralık 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuTFF 1. Lig: Altınordu - Kocaelispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiDiyanet İşleri Başkanlığı’ndan personele zorla kitap aldırılması iddialarına ilişkin flaş açıklamaHidrolik Pnömatikçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMekaniker-Fabrika Bakımı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSeri Üretimtezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıRevolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AFAD'dan uyarı: Tedbirli olun!Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSüper Loto sonuçları 14 Aralık 2021 Salı | 14.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Modistra ne demek, TDK'ya göre Modistra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Modistra ne demek, TDK'ya göre Modistra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Modistra kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Modistra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Modistra nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Modistra kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Modistra ne demek, TDK'ya göre Modistra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Modistra ne demek? Modistra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi modistra kelimesi. Peki modistra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre modistra nedir, modistra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MODİSTRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Modistra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Modistra kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre modistra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadın terzi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT