Modistra ne demek, TDK'ya göre Modistra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Modistra ne demek? Modistra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi modistra kelimesi. Peki modistra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre modistra nedir, modistra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MODİSTRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Modistra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Modistra kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre modistra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadın terzi

