Modou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Modou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Modou Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Modou Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Modou Camara 16 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Modou Camara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Modou Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Modou Camara'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Modou Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Modou Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Hawks FC
7 Şubat 2023 yılında Arka Gdynia
Modou Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Modou Camara şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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