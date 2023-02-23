Modou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Modou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Modou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Modou Camara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.