Modou Jadama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Modou Jadama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Modou Jadama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Modou Jadama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Modou Jadama 17 Mart 1994 tarihinde Serekunda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gambiya uyrukludur.Gerçek adı da Modou Lamin Jadama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Modou Jadama Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Modou Jadama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Modou Jadama'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Modou Jadama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jadama_mo

Modou Jadama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Modou Jadama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Modou Jadama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Modou Jadama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2016 yılında Coquimbo Unido

7 Mart 2017 yılında Colo Colo

8 Mart 2017 yılında Roughnecks FC

24 Ocak 2018 yılında Portland

15 Mart 2018 yılında Portland 2

30 Kasım 2018 yılında Portland

8 Mart 2019 yılında Portland 2

30 Kasım 2019 yılında Portland

22 Ocak 2020 yılında ATL UTD 2

21 Ocak 2021 yılında Tulsa

24 Ocak 2022 yılında Hartford

Modou Jadama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Modou Jadama şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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