Modül-Kart Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Modül-Kart Satış Elemanı görev tanımı nedir, Modül-Kart Satış Elemanı ne iş yapar, Modül-Kart Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Modül-Kart Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Modül-Kart Satış Elemanı Tanımı;

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Modül-Kart Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Modül-Kart Satış Elemanı Maaşları

Modül-Kart Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Modül-Kart Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Modül-Kart Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.44

Meslek Adı :

Modül-Kart Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Satış mağazasına gelen müşterilere, şifreli yayın yapan kanalların tanıtımını ve modül-kart satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Modül-Kart Satış Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteriye şifreli yayının avantajları, kalitesi ve uygulanan mevcut paketler (yayınlanan kanallar fiyatları vs.) hakkında genel bilgiler vermek,

b) Müşteriye istediği, kendi zevk ve ihtiyaçlarını karşılayan üyelik paketlerinin hangileri olduğunu sorarak, özellikle ilgilendiği paketler hakkında bilgiler vermek,

c) Müşteri için en uygun üyelik paketini belirleyerek paketin satışını gerçekleştirmek,

d) Satış sonrası, müşteriden adres ve iletişim bilgilerini almak,

e) Satılan paketin türüne göre gerekli aktivasyon işlemini yapmak,

f) Kurulum gerekli ise kurulum yapacak personele müşteri iletişim bilgilerini vermek, kurulumun yapılmasını sağlamak,

g) Üyelik gerektirmeyen şifreli kanallar için modül-kart satışları yapmak,

h) Şifreli yayınlar için uygun dijital uydu alıcısı olmayan müşterilere ürün çeşitleri hakkında bilgiler vermek, ürün satışını gerçekleştirmek,

i) Ürünlerin kullanımı, garanti şartları, üyelik iptali-yenilemesi vb. konular hakkında müşterilere bilgiler vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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