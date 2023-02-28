Mody kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mody Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mody adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mody Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mody 7 Ekim 1987 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Abdelaziz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mody Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LG Sports&Management yapmaktadır. Mody, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mody'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mody Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mody isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mody Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mody futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Petrojet

1 Ağustos 2011 yılında T. Beni Suef

30 Haziran 2012 yılında Petrojet

1 Temmuz 2012 yılında Ismaily

20 Ocak 2014 yılında Nejmeh SC

30 Haziran 2014 yılında Ismaily

1 Temmuz 2014 yılında El Mokawloon

18 Temmuz 2016 yılında El Makasa

30 Ağustos 2021 yılında Pharco FC

Mody Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mody şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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