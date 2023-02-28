Mody Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mody Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mody Naser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mody Naser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mody Naser 7 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Naser Mohamed Abdelmawgoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mody Naser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mody Naser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mody Naser'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mody Naser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mody Naser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mody Naser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mody Naser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2021 yılında Eastern Company

21 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Mody Naser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mody Naser şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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