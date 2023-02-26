Moffat Mdluli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moffat Mdluli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moffat Mdluli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moffat Mdluli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moffat Mdluli 1 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Skhumbuzo Moffat Mdluli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moffat Mdluli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Moffat Mdluli'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moffat Mdluli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moffat Mdluli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moffat Mdluli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moffat Mdluli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında SuperSport Utd.

16 Ağustos 2013 yılında Polokwane City

30 Haziran 2014 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2014 yılında FS Stars

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2020 yılında Royal AM

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Moffat Mdluli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moffat Mdluli şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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