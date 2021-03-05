Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldiği açıklandı. Flaş haberlerin ardından Mogadişu şehri merak konusu oldu. Peki Mogadişu nerede? | Mogadişu ne demek? | Mogadişu haritadaki yeri İşte ayrıntılar...

MOGADİŞU NEREDE?

Mogadişu, Somali devleti'nin başkentidir. 1.657,00 km² yüzölçümü olan şehirde 2011 yılında yapılan sayıma göre 1,554,000 kişi yaşamaktadır. Fakat açıklanan son verilere göre Mogadişu'da yaşayan kişi sayısı yaklaşık 3 milyondur.

Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu kıyısında bulunan Somali devletinin başkenti olan Mogadişu; Banaadir eyaletinin merkezidir.

MOGADİŞU NE DEMEK?

Mogadişu, Somali'nin başkentidir. Ülkede toplamda 52 şehir bulunuyor. Somali'nin en kalabalık şehirleri Afgooye, Mogadişu, Boorama, Ceek ve Docol'dur.

MOGADİŞU HARİTADAKİ YERİ

Mogadişu'nun diğer ismi Muğdiş'tir. Kente Makdeşu da denilmektedir. 91 kilometrekarelik alana sahip Mogadişu, Afrika'nın en kalabalık şehirlerinden biri olarak bilinir.

Mogadişu'nun bilinen en ünlü turistik yerleri: Isbahaysiga Binası, Ulusal Somali Müzesi, Almnara Kasabası ve Katolik Kilisesidir. Ayrıca Mogadişu'da bulunan Secondo Lindo plajı herkes tarafından bilinir.

Mogadişu'nun haritadaki yeri: