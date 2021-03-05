Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesinde patlama!Mogadişu nerede? | Mogadişu ne demek? | Mogadişu haritadaki yeriSon dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama!5 Mart Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı!Tahir Büyükkörükçü kimdir? Ne zaman öldü? | Tahir Büyükkörükçü neden öldü?Bakan Koca: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyorDinamik denetim modeli nedir? | İçişleri Bakanlığı'nın Dinamik Denetim Süreci genelge maddeleri neler?Son Dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan "Haftalık Tematik Denetimler" konulu genelgeSon dakika | Bitlis'teki askeri helikopter kazası ile ilgili  flaş açıklama
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Mogadişu nerede? | Mogadişu ne demek? | Mogadişu haritadaki yeri

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi. Haberler sonrası Mogadişu şehri merak konusu oldu. Peki Mogadişu nerede? | Mogadişu ne demek? | Mogadişu haritadaki yeri İşte detaylar...

Mogadişu nerede? | Mogadişu ne demek? | Mogadişu haritadaki yeri

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldiği açıklandı. Flaş haberlerin ardından Mogadişu şehri merak konusu oldu. Peki Mogadişu nerede? | Mogadişu ne demek? | Mogadişu haritadaki yeri İşte ayrıntılar...

MOGADİŞU NEREDE?

Mogadişu, Somali devleti'nin başkentidir. 1.657,00 km² yüzölçümü olan şehirde 2011 yılında yapılan sayıma göre 1,554,000 kişi yaşamaktadır. Fakat açıklanan son verilere göre Mogadişu'da yaşayan kişi sayısı yaklaşık 3 milyondur.

Afrika'nın doğusunda, Hint Okyanusu kıyısında bulunan Somali devletinin başkenti olan Mogadişu; Banaadir eyaletinin merkezidir. 

Mogadişu'da nüfusu yaklaşık 3 milyondur

MOGADİŞU NE DEMEK?

Mogadişu, Somali'nin başkentidir. Ülkede toplamda 52 şehir bulunuyor. Somali'nin en kalabalık şehirleri Afgooye, Mogadişu, Boorama, Ceek ve Docol'dur.

Mogadişu'da nüfusu yaklaşık 3 milyondur

MOGADİŞU HARİTADAKİ YERİ

Mogadişu'nun diğer ismi Muğdiş'tir. Kente Makdeşu da denilmektedir. 91 kilometrekarelik alana sahip Mogadişu, Afrika'nın en kalabalık şehirlerinden biri olarak bilinir.

Mogadişu'da nüfusu yaklaşık 3 milyondur

Mogadişu'nun bilinen en ünlü turistik yerleri: Isbahaysiga Binası, Ulusal Somali Müzesi, Almnara Kasabası ve Katolik Kilisesidir. Ayrıca Mogadişu'da bulunan Secondo Lindo plajı herkes tarafından bilinir.

Mogadişu'nun haritadaki yeri:

Mogadişu nerede? | Mogadişu ne demek? | Mogadişu haritadaki yeri

Berkem Temizel
Gece Editörü
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