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Mogadişu'da patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mogadişu'da patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Somali News, patlamanın bir araç ile gerçekleştirildiğini ve güvenlik noktasının hedef alındığını duyurdu.

DHA

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