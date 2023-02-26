Mogamad De Goede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mogamad De Goede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mogamad De Goede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mogamad De Goede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mogamad De Goede 11 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Mogamad Rafiq De Goede şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mogamad De Goede Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Mogamad De Goede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mogamad De Goede'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mogamad De Goede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mogamad De Goede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mogamad De Goede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mogamad De Goede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vasco Da Gama

4 Ocak 2023 yılında Maritzburg Utd.

Mogamad De Goede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mogamad De Goede şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.