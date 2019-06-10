Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, kız çocuğu cesedi bulundu.

Mogan Gölü'nde öğleden sonra suyun yüzeyinde ceset görenler, polise haber verdi. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedi gölden çıkardı. 14-15 yaşlarında kız çocuğuna ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, göl çevresinde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA