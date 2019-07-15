Mogherini: Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini konuştuk

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika'da Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Mogherini yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine dair konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı "Konuşmama Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün darbe girişiminin 3. Yıldönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz".

DHA