Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım nedeniyle telef oldu

Moğolistan'ın Arkhangai bölgesinde dün yıldırım düşmesi sonrasında 700'den fazla çiftlik hayvanı telef oldu.

Moğolistan'ın Arkhangai Şehri Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, bölgeye bağlı Tsetserleg şehrinde dün yıldırım düşmesi sonrasında iki haneye ait 700'den fazla çiftlik hayvanının telef olduğu bildirildi. Açıklamada, Arkhangai valisi ve diğer ilgili yetkililerinin olay yerinde çalıştıkları belirtildi.

Kaynak: İHA